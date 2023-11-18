وصول أول دفعة من أطفال غزة للعلاج في الإمارات

استقبلت الإمارات، اليوم السبت، 15 شخصا من الأطفال وعائلاتهم من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات الدولة، ضمن مبادرة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تقضي بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من القطاع.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، حطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية في مطار أبوظبي، وتحمل على متنها الأطفال الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون إلى علاج حثيث.