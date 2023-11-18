شهادات حية من غزة: الموت بالقصف يطارد الجميع في كل الأماكن

نزحت أزهار الريفي والعديد من أفراد عائلتها من شمال قطاع غزة بعدما أنذر الجيش الإسرائيلي سكانه في مطلع الحرب مع حركة حماس، لكنها لم تجد إلى اليوم مهربا من الغارات والمنازل المدمّرة وسقوط الأقارب ضحايا للقصف.

فجر الجمعة، كان مخيم النصيرات وسط القطاع هدفا لقصف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي، أدى إلى تدمير سبعة منازل ومبانٍ سكنية، ومقتل 18 شخصا، بينهم سبعة من أقارب الريفي (36 عاما)، من ضمنهم ثلاثة أطفال، وفق ما أكد مسؤولون صحيون في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إلى حيث نقلت بعد إصابتها في قدمها، تحاول الريفي مواساة طفلها محمد البالغ عامين بعدما أصيب في وجهه جراء قصف أدى أيضا إلى مقتل ابن شقيقها جود.

تقول الريفي: "جئنا في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، لأن الاحتلال يدّعي أن الجنوب أكثر أمنا".

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر سكان شمال القطاع بضرورة إخلائه والتوجه جنوبا، بعد أيام من اندلاع الحرب مع حماس، إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على جنوب الدولة العبرية انطلاقا من القطاع.