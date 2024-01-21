المغرب.. تفكيك شبكة دولية تنشط في الهجرة غير الشرعية

أعلنت السلطات المغربية، مساء السبت، عن تفكيك شبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية) نقلا عن مصدر أمني، أن الشرطة القضائية بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات)، من تفكيك الشبكة المذكورة.

ومكّنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مواطن أجنبي يحمل الجنسية التركية؛ وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وأوضح المصدر ذاته، أن التدخلات الأمنية المتواصلة في هذه القضية أسفرت أيضا عن توقيف 30 مرشحاً للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعاً جنسيات أجنبية من الهند وبنغلاديش وباكستان.

وتم إخضاع المشتبه بهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.