وزيرة الداخلية الألمانية تزور المغرب لبحث قضايا الهجرة

تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين في المغرب، اليوم الاثنين، بشأن الهجرة والتعاون في قضايا أمنية.

وتصل الوزيرة نانسي فيزر الرباط مصحوبة بمفوض الحكومة الفدرالية المكلف بالهجرة واللجوء يواخيم ستامب، ما يشي بنوعية القضايا التي سيتم طرحها خلال الزيارة.

وينتظر أن يلتقي المسؤولان الألمانيان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفيت.