قناة إسرائيلية: تقديرات تشير لمسؤولية "الموساد" عن مقتل محمد سرور

أفادت القناة الإسرائيلية 14 الإخبارية بأن التقديرات المبدئية تشير إلى مسؤولية جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" في اغتيال الصراف اللبناني محمد سرور.

وأوضحت القناة أن تلك التقديرات مبنية على العمل الذي كان سرور متورطاً فيه حيث عمل لصالح إيران وحلفائها، على حد قولها.

وذكرت القناة أن اغتيال سرور جاء بسبب أنشطته وأيضاً بسبب الطريقة التي وجد بها ميتاً، حيث تم إطلاق النار عليه دون لفت الأنظار إليه بعد اختفائه لمدة 3 أيام على الأقل.

يذكر أن السلطات اللبنانية عثرت على جثة محمد سرور، البالغ من العمر 57 عاماً، داخل منزل في بلدة "بيت مري" قرب بيروت، مقتولاً بنحو 5 رصاصات، وكان بحوزته مبلغاً مالياً لم يُسرق خلال عملية اغتياله.

من جهتها، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصدرين قضائيين قولهما إن سرور استدرج لمنزل امرأة شرق بيروت، حيث قتل بست رصاصات ولكن يعتقد أن العديد من الأشخاص وراء العملية".

بدوره، قال المحلل العسكري العميد سعيد القزح إن "قتل سرور قد يكون حدث في أي منطقة بلبنان بسبب الوضع الأمني المتردي، والاحتمال الأكثر ترجيحاً أن الموساد هو المسؤول عن ذلك".

وأضاف في لقاء متلفز، أن "هناك احتمالين ضعيفين كأن يكون اغتياله ناتج عن خلافات داخلية أو أن يكون المشغل أراد التخلص منه لأنه أصبح بنك معلومات وأرادوا التخلص منه"، على حد تعبيره.