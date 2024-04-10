ممول ذراع حماس العسكري.. من هو محمد سرور الذي قتل في لبنان؟

أعلنت السلطات اللبنانية، الأربعاء، مقتل مواطن لبناني يدعى محمد سرور، عثر على جثته مساء الثلاثاء، بعد اختطافه قبل 3 أيام، في جريمة غامضة، لم تكشف دوافعها أو مرتكبها.

وأشارت مصادر لبنانية إلى أن سرور اختفى أثره، قبل 3 أيام من اكتشاف جثته، لدى عودته من محل للصرافة في "بيت مري" بعد سحبه حوالة مالية.

وكانت النقطة الأبرز في مقتل محمد سرور، قرب العاصمة بيروت، أنه كان ضمن قائمة أمريكية لشخصيات خاضعة لعقوبات، بتهمة تسهيل نقل أموال من إيران إلى ذراع حركة حماس العسكري.

ومحمد سرور لبناني من خلفية شيعية، بحسب مصادر لبنانية، يبلغ من العمر 57 عاماً، ووجد مقتولاً داخل منزل في بلدة "بيت مري" قرب العاصمة بيروت.

وتصف دوار أمنية لبنانية سرور بأنه كان من أركان المؤسسات المالية التابعة لميليشيا حزب الله اللبناني، وحليفاً موثوقاً وممولاً لحركة حماس الفلسطينية في غزة.