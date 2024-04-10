مقتل لبناني تتهمه واشنطن بنقل الأموال من إيران إلى حماس

كشف مصدر أمني عن مقتل مواطن لبناني خاضع لعقوبات من واشنطن، اليوم الأربعاء، قرب العاصمة بيروت، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية القتيل ويدعى محمد سرور، بتسهيل نقل الأموال من إيران إلى الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

وعُثر على سرور مقتولًا بعد إصابته بما لا يقل عن 5 رصاصات، الثلاثاء، في منزل في بلدة "بيت مري" المطلّة على العاصمة اللبنانية، وفق المصدر.

وأشار المصدر إلى أن سرور كان يحمل عند مقتله مبلغًا ماليًا لم يسرقه منفذو الجريمة.

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الثلاثاء، بالعثور على جثة " المواطن (م. إ. س.)" البالغ من العمر 57 عامًا قرب "بيت مري".

وأكد المصدر الأمني للوكالة الفرنسية أن ذلك الرجل هو نفسه سرور المستهدف بعقوبات أمريكية.

وقال المصدر إن سرور كان يعمل في مؤسسات مالية تابعة لميليشيا حزب الله في لبنان الموالي لإيران وحليف حركة حماس.