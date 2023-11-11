وصول الرئيس الإيراني إلى السعودية لحضور القمة حول غزة

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إلى السعودية لحضور القمة العربية والإسلامية حول غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، في أول زيارة له إلى السعودية منذ توصل البلدين، في آذار/مارس، إلى اتفاق تقارب أنهى قطيعة استمرت 7 سنوات.

وتأتي الاجتماعات الطارئة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في ظل الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم دام نفذته الحركة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، داخل الدولة العبرية، أدى بحسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص بحسب حصيلة جديدة، وخطف 239 رهينة.

وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ، إلى مقتل أكثر من 11078 شخصًا بينهم أكثر من 4506 أطفال، بحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة.

ودعا القادة العرب لوقف إطلاق نار محذّرين في الوقت ذاته من أنّ الأزمة مرشحة للانزلاق لمواجهة إقليمية أوسع، وهو خطر ألقى مسؤوليته رئيسي، السبت، على واشنطن، الداعم الرئيس للدولة العبرية.