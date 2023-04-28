رغم الهدنة في السودان.. القتال يتصاعد خارج العاصمة الخرطوم

أفادت تقارير محلية بأن الاقتتال الدائر بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تصاعد في أجزاء أخرى من السودان خارج العاصمة الخرطوم، بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد.

وأفاد شهود عيان في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بوقوع "اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة".

وفرّ مواطنو "الجنينة" باتجاه الحدود السودانية التشادية لتجنب العنف، فيما انتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في الجنينة حيث أفاد أطباء بمقتل طبيب برصاصة طائشة، بحسب شهود.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن "العنف وتوقف عمل العديد من المستشفيات والقدرة المحدودة على التزود بالمياه ونقص المواد الغذائية واضطرار السكان الى النزوح"، كلها عوامل تشكل "أخطارا كبيرة على الصحة في السودان.

وأضافت المنظمة الأممية أن "50 الف طفل في دارفور يعانون من سوء تغذية حاد" ومحرومون من أي مساعدات غذائية نتيجة توقف نشاط منظمات الامم المتحدة بعد مقتل 5 من موظفيها.