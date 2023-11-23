الإعلام البريطاني ينحاز: الإسرائيلي "يُقتل".. والفلسطيني "يموت"

إذا أحب الناس شخصا نشروا حسناته وكتموا عيوبه.. هذه سياسة الإعلام البريطاني التي اتضحت أكثر مع حرب حماس وإسرائيل الحالية. حيث إن غزة تقصف لكن إسرائيل بريئة من هذا القصف والقتل.

وبحسب الرؤية الإعلامية الغربية، فجرائم الفلسطينيين يجب أن تذاع وتشاع.. وجرائم إسرائيل تبقى طي الكتمان، حتى لو أغرقت دماء ضحاياها العالم.. وأضعف الإيمان هنا هو عدم الربط بين الجريمة وإسرائيل.

وتعد تلك بعضاً من التعليمات والضغوط القوية التي يرزح تحت وطأتها صحافيون وإعلاميون كثر في بريطانيا. وبعد أن كانوا يتباهون بالانتماء لمؤسسات عريقة باتوا يستحون من هذا الانتماء.

وتقول صحيفة "التايمز" البريطاية، إن بعض الصحافيين البريطانيين اضطروا لطلب إجازة من العمل كي لا يكونون جزءا من سياسة مؤسستهم المحابية لإسرائيل على حساب فلسطين، فيما يبكي آخرون خلسة في المكتب ودورات المياه.

وهذا جزء من واقع صحافيي بريطانيا اليوم الذين يواجهون ضغوطا من مؤسساتهم بالإذعان لطريقة عمل لا تتوافق مع ما تعلموه من مبادئ أخلاقيات المهنة. بل إن التحيز أصبح يصل مقرات عملهم على شكل "تعليمات حكومية" وفق بعض المواقع المتخصصة في شؤون الإعلام.

وتحت عنوان "موظفو (بي بي سي) يبكون في العمل".. بسبب التغطية بين إسرائيل وغزة، ذكرت الصحيفة البريطانية أن موظفي (بي بي سي) اتهمو مؤسستهم بالتساهل الشديد مع إسرائيل و"تجريد" المدنيين الفلسطينيين من إنسانيتهم، حيث إنهم يبكون في المراحيض ويأخذون إجازة من العمل، كي لا يعيشوا هذه اليوميات في مؤسستهم.