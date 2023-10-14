حتى "رويترز" أغفلت قاتل مراسلها.. هل انحاز الإعلام الغربي لإسرائيل في تغطيته؟

مصدر الخبر المفبرك

مراسلة قناة إسرائيلية كانت مصدر الخبر المفبرك، حين تبنت من إحدى المستوطنات معلومة لمسؤولين إسرائيليين تقول إن 40 طفلاً رضيعاً قتلتهم "حماس"، وقطعت رؤوس بعضهم، نتنياهو أبلغ بايدن، والأخير تبنى القضية، وأعرب عن صدمته وبأنه لم يكن يتصور أن "يرى" مشاهد لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال.

بعد أقل من يوم، تراجع البيت الأبيض عن تصريحات بايدن، وقال إن ما ذكره كان مبنياً على "مزاعم" لمسؤولين إسرائيليين، وتقارير من إعلام محلي، وأوضح أن الرئيس أو المسؤولين الأمريكيين "لم يروا تلك الصور، ولم يتحققوا بشكل مستقل من أن حماس تقف خلف هذه المزاعم".

حتى رويترز!

كبرى الوسائل الإعلامية واجهت انتقادات من أن تغطيتها للحرب تظهر انحيازاً واضحاً لإسرائيل، وكان المثال الأقرب هو الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" عن مقتل عصام عبد الله وهو أحد صحفييها في لبنان، إذ إن الوكالة تجاهلت واحدة من أهم قواعد كتابة الخبر، حين أغفلت الإجابة على سؤال حول "من؟" قام بالفعل، ولم تشر إلى أن عبد الله قضى بعد إصابته برصاص إسرائيلي، واكتفت بصيغة غامضة تقول: إن مصور تلفزيون "رويترز" عصام عبد الله في جنوب لبنان، قتل "في إطلاق صواريخ من ناحية إسرائيل"، وهو ما قوبل بانتقادات حادة، إذ إن القناة لم تذكر صراحة الجهة التي قتلت مراسلها.