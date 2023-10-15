"شواهد واضحة".. الإعلام الغربي ينحاز لصالح إسرائيل في حرب غزة

شواهد عدة تؤكد أن الإعلام الغربي في معظمه لم يكن فقط منحازًا لوجهة النظر الإسرائيلية في حرب غزة، بل تورط في اختلاق قصص غير موجودة، وفي بث أخبار غير دقيقة.

مرض التحيز واختلاق القصص طال منصات إعلامية ذائعة الصيت، مثل: هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، والشبكة الأمريكية "سي إن إن".

هنا مثلا نسي مخرج الأخبار في شبكة "سي إن إن" الأمريكية الميكروفون مفتوحًا عند حديثه مع مراسلته الميدانية ليطلب منها على الملأ أن تتظاهر بالخوف والهلع من صواريخ حماس.

أما هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) فكانت ضمن الوسائل الإعلامية التي تبنت وجهة النظر الإسرائيلية، اذ وصف الصحفي والمخرج البريطاني هاري فير البي بي سي وسائل الإعلام سيئة السمعة بعد استخدامها لغة غير عادية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

هاري فير قال إن بي بي سي استخدمت أثناء تغطيتها للاشتباكات كلمة "ماتوا" للإشارة إلى ضحايا غزة، و"قتلوا" لوصف الموتى الإسرائيليين.

وكالة رويترز كان لها نصيب بعد الخبر الذي نشرته عن مقتل عصام عبد الله وهو أحد صحفييها في لبنان، إذ إن الوكالة تجاهلت واحدة من أهم قواعد كتابة الخبر، حين أغفلت الإجابة عن سؤال حول من قام بالفعل.