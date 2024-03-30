المغرب.. صراعات داخلية تهدد مستقبل أقدم حزب سياسي

يعيش حزب "الاستقلال" المغربي (أقدم حزب في المملكة)، المشارك في الائتلاف الحكومي، منذ عدة أيام، على وقع فضيحة أخلاقية غير مسبوقة تهدد مكانته في المشهد السياسي بالبلاد.

ويتعلق الأمر بتسريب تسجيل صوتي منسوب للقيادي البارز في الحزب نور الدين مضيان، يتضمن عبارات "السب والقذف" بحق زميلته رفيعة المنصوري، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي قدمت دعوى قضائية ضده أمام محكمة في طنجة.

"فضيحة أخلاقية"

وقالت مصادر حزبية مطلعة، لـ"إرم نيوز"، إن قيادات حزب الاستقلال فشلت في طي صفحة هذه الفضيحة الأخلاقية خلال لقاء ودي نُظم، الخميس الماضي، في بيت حمدي ولد الرشيد، القيادي النافذ في الحزب، وذلك في ظل تشبث المنصوري بمتابعة زميلها أمام القضاء بتهمة "القذف والتشهير والابتزاز".

وتزامنًا مع ذلك، أنهت الشرطة القضائية في مدينة طنجة الاستماع إلى رفيعة المنصوري، وأجرت التحريات اللازمة بخصوص التسجيل الصوتي وأخضعته للمعالجة التقنية.

وقبل هذه الواقعة، رفع النائب البرلماني عن حزب الاستقلال منصف الطوب دعوى قضائية ضد يوسف أبطوي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، بعد أن اعتدى عليه بالصفع خلال لقاء حزبي نُظم قبل أسابيع قليلة، وهي الحادثة التي أثارت ضجة واسعة داخل الحزب.

وتأتي هذه الصراعات الداخلية التي خدشت صورة الحزب "المحافظ" قبل أسابيع قليلة من انعقاد المؤتمر الـ18 لحزب الاستقلال، المقرر أواخر أبريل المقبل.