الجيش الإسرائيلي يعلن التوجه إلى رفح بعد انسحابه من "النصيرات"

ونقلت عن المقدّم دوتان "لم تذكر لقبه" قائد الكتيبة 932 قوله للجنود الإسرائيليين على أطراف مخيم النصيرات، مع انتهاء العملية العسكرية: "نحن ذاهبون إلى رفح".

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ توغله في مخيم النصيرات قبل أسبوع.

والفرقة 932 هي التي نفذت عملية عسكرية واسعة في حي الزيتون في فبراير الماضي، وفي مجمع الشفاء الطبي في مارس الماضي.

يأتي ذلك، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على رفح التي لم يكن سكانها والنازحون فيها بمنأى عن تبعات الحرب رغم اعتبار المدينة آخر ملاذ "آمن" لهم في القطاع على الحدود مع مصر.

وفي موازاة ذلك، تتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن الاستعداد لاجتياح رفح، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها، وفقًا لوكالة الأناضول.

ومنذ الـ7 من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 100 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورًا، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".