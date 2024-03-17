نتنياهو لشولتس: لن نترك الفلسطينيين محاصرين في رفح
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تترك المدنيين المحاصرين في رفح عندما تبدأ هجومها المتوقع منذ فترة طويلة على المدينة الواقعة جنوبي غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني.
وقال، خلال تصريح صحفي في القدس، مع المستشار الألماني أولاف شولتس: "لن نفعل هذا (العملية) بينما نبقي السكان محاصرين في أماكنهم. في الواقع، سنفعل العكس تماما، سنمكنهم من المغادرة".
وكان شولتس قد قال في وقت سابق إن أي هجوم إسرائيلي سيجعل السلام الإقليمي "صعباً للغاية"، بحسب رويترز.
وأكد المستشار الألماني أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضرورة تقديم مساعدات إنسانية شاملة لسكان القطاع.
وأضاف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو، في القدس المحتلة: "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد الفلسطينيين وهم يواجهون خطر الموت جوعاً. هذا ليس نحن. وهذا ليس ما ندافع عنه".