ما أثر تبني فرنسا لقرار يندد بمجزرة سجلت بحق الجزائريين؟

وتبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، قرارا يندد بمجزرة ارتكبت بحق الجزائريين في العاصمة الفرنسية باريس قبل 63 عاما، وأيد القرار 67 نائبا في البرلمان الفرنسي، بينما عارضه 11 جميعهم من صفوف التجمع الوطني (يمين متطرف)، كما امتنع 4 نواب عن التصويت.

وقال المؤرخ الفرنسي إيمانويل بلانشارد إنه في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، دعت جبهة التحرير الوطني إلى التظاهر في شوارع باريس للمطالبة باستقلال الجزائر، التي كانت آنذاك مقاطعة فرنسية تدور فيها الحرب منذ 1954، وإنهاء حظر التجول منذ الـ5 من ذات الشهر.

وأضاف: "المتظاهرون استجابوا للدعوة التي أطلقها الفرع الفرنسي لجبهة التحرير الوطني، حيث كانت تقاتل من أجل استقلال الجزائر، وضد حظر التجول الليلي التمييزي الذي يستهدف الجزائريين في المنطقة الباريسية".

وتابع بلانشارد: "لقد شارك ما بين 20 ألفا إلى 30 ألف جزائري في المسيرة، وتعرض العديد من المتظاهرين للضرب بالهراوات أو بأعقاب البنادق على يد الشرطة، حتى إن العديد منهم قُتلوا "بطلق ناري" ثم أُلقوا في نهر السين.

الاعتراف الرمزي نقطة تحول

من جانبه، قال الباحث الجزائري، عبدالغني بورصالي لـ"إرم نيوز"، إن هذا الاعتراف الرمزي يمثل نقطة تحول في الاعتراف بهذه المأساة التي ظلت لفترة طويلة خاضعة للرقابة والتعتيم، موضحاً أنه يتيح لنا أن نشيد بالضحايا وأسرهم، مع الاعتراف بمسؤوليات السلطات في ذلك الوقت.

واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية للذاكرة الجماعية وبناء مصالحة صادقة ودائمة بين فرنسا والجزائر، لكن مسألة الذاكرة والاعتراف يجب أن تستمر حتى يتم تسليط الضوء على أحداث 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1961 وتبعاتها.

وقال بورصالي، إن فرنسا اعترفت للمرة الأولى بمجازر 8 مايو/ أيار 1945 بحق الجزائر منذ عهد الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، مضيفاً أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حذا حذو شيراك، إذ أدان خلال زيارته لمدينة قسنطينة الجزائرية النظام الاستعماري.

وأشار الباحث السياسي الجزائري إلى أنه منذ الاستقلال وحتى سنوات التسعينيات، تركزت العلاقات الجزائرية الفرنسية على الشراكات الاقتصادية، ثم منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين شهدنا تطوراً وتغييراً في خطابات الرؤساء الفرنسيين.

تصريحات ماكرون حول الاستعمار

ووفقاً للباحث الجزائري في التاريخ العربي الإسلامي، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف خلال حملته الانتخابية عام 2017، بأن الاستعمار جريمة ضد الإنسانية، قبل أن يتراجع عن تصريحاته.

ولفت بورصالي إلى أن "هناك خطوات تم استحسانها من قبل الكثيري، كاعترافه بمسؤولية فرنسا في مقتل المناضل الشيوعي موريس أودان واعتراف الدولة الفرنسية باغتيال المحامي الجزائري علي بومنجل، ومؤخرا اعترافه بمجازر السابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر 1961، ثم فتح بعض الأرشيف واسترجاع رفاة بعض جماجم المقاومين الجزائريين التي كانت بمتحف الإنسان بباريس".

وتابع: "ثم مؤخرا توصلت اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين إلى تبني مقترحات لمعالجة الخلافات بين الطرفين".

وأوضح الباحث السياسي الجزائري، أن الطرفين توصلا إلى مقترحات لعلاج الخلافات رغم صعوبات المحادثات التي أكدها، الدكتور زهدي، رئيس لجنة المؤرخين من الجانب الجزائري.