تضاعف أعداد النازحين يضغط على المرافق الصحية جنوب غزة

زاد تضاعف أعداد النازحين إلى جنوب قطاع غزة؛ بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ 37 يوماً، من الضغوط على المرافق الصحية في الجنوب، خاصة أنه لا يمتلك مستشفيات بحجم تلك الموجودة في مدينة غزة.

وخلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، التي بدأت مطلع الشهر الماضي، نزح نحو مليون ونصف المليون شخص من شمال غزة ووسط المدينة إلى الجنوب، وفق ما أكدت تقارير صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة.

وتسبب ذلك في زيادة الكثافة السكانية للقطاع المحاصر إسرائيلياً من عدة سنوات، الذي تعاني مؤسساته الصحية من أوضاع متردية للغاية، ونقص في الإمكانيات والمعدات الطبية بالأوضاع الطبيعية، الأمر الذي يضعف قدرتها على أداء مهامها خلال الحروب.

وبسبب الحرب توقفت العديد من المرافق الصحية والمستشفيات في مختلف مدن قطاع غزة، فيما خرجت جميع المستشفيات في غزة عن الخدمة، خاصة مجمع الشفاء الطبي الذي يضم مجموعة من المستشفيات التخصصية.

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، جمال الدقران، إن "المستشفيات حتى لو كانت مفتوحة بكاملها، فلا يوجد لديها متسع وقدرة لاستقبال السكان وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم".

وأضاف الدقران، لـ"إرم نيوز"، أن "جميع المستشفيات أقامت خيما خارجية لاستقبال الجرحى والمرضى بسبب الأعداد الهائلة"، لافتاً إلى أن "الأحداث في القطاع تفوق القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية"، موضحا أن "22 مستشفى و45 مركزاً صحياً خرجت عن الخدمة، وهذا أدى لضغط كبير جداً على باقي المستشفيات والمراكز الصحية، ما يعني إبادة جماعية للفلسطينيين، وتحديداً شريحة المصابين منهم".