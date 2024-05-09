بعد احتجاجات.. جامعة إيرلندية توافق على سحب استثماراتها من شركات إسرائيلية

في أعقاب المطالب الأخيرة من الطلاب الذين احتجوا تضامنا مع الفلسطينيين ضد الحرب الدائرة في غزة، أعلنت كلية ترينيتي في دبلن الأيرلندية، أنها وافقت على سحب الاستثمارات من "الشركات الإسرائيلية التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة"، وفق ما أوردت شبكة CNN الأمريكية.

وجاء في بيان على موقع كلية ترينيتي في دبلن أن "المخيم والحصار على حرم كلية ترينيتي في دبلن سينتهي اليوم، بعد محادثات ناجحة بين الإدارة العليا للجامعة والمحتجين".

وبحسب البيان فإن الجامعة ستكمل عملية سحب الاستثمارات بحلول يونيو بعد التوصل إلى اتفاق مع المتظاهرين.

وأكدت ترينيتي في البيان، أن قائمة مورديها تحتوي حاليًا على شركة إسرائيلية واحدة فقط، والتي ستبقى حتى مارس 2025 لأسباب تعاقدية.

ويأتي قرار الكلية الأيرلندية المرموقة في أعقاب مظاهرة سلمية تضمنت أكثر من 40 خيمة طلابية نُصِبَت في حرم الكلية الأسبوع الماضي.