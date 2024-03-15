الدنمارك تواجه دعوى قضائية بسبب صادرات عسكرية إلى إسرائيل

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن الحكومة الدنماركية تواجه دعوى قضائية رفعتها منظمات مدنية، بسبب مكونات عسكرية بينها قطع طائرات مقاتلة قدمتها إلى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن المكونات التي تحدثت عنها المنظمات في الشكوى، تعد مهمة لعمل الطائرات المقاتلة من طراز F35، والتي استخدمتها الحكومة الإسرائيلية في عملياتها ضد غزة.

وتتهم المنظمات الحكومة بمواصلة السماح بهذه الصادرات، رغم وجود مخاوف من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وتستهدف الدعوى القضائية، التي رفعتها الفروع المحلية لمنظمة "أوكسفام"، ومنظمة "العفو" الدولية، و"أكشن إيد" إلى جانب منظمة "الحق" الفلسطينية، ومديرية الشرطة الوطنية، ووزارة الخارجية في كوبنهاغن، المسؤولة عن الموافقة على مثل هذه الشحنات.

وذكرت الصحيفة أن هذه المنظمات تزعم أن الدنمارك تنتهك التزاماتها الدولية من خلال السماح بتصدير المكونات العسكرية الدنماركية إلى إسرائيل، على الرغم من الخطر المتوقع المتمثل في استخدام هذه الأسلحة لانتهاك حقوق الإنسان.