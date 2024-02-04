"مجهولو الهوية".. صرخة مئات العائلات في غزة

فقد الغزّيون المئات من أفراد عائلاتهم خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع، فلم يقف الفقد عند حد الموت فقط، بل تعدى ذلك إلى فقد الجثة أيضا، حيث يجري دفن المئات تحت عنوان "مجهولي الهوية".

يقول شاكر عدوان، والد أحد المفقودين الذين دُفنوا تحت عنوان مجهولي الهوية: "نزحت أنا وعائلتي المكونة من 14 شخصا من منزلي في بيت حانون إلى أحد مراكز الإيواء في مخيم جباليا، حيث تعرّض ابني لإصابة بليغة في قصف إسرائيلي لمنطقة الترنس وجرى نقله لمستشفى الأندونيسي".

وأضاف عدوان لـ"إرم نيوز": "بعد أيام من الإصابة وإخباري من قبل الأطباء أن ابني ميت سريريًا، وأمل عيشه ضئيل جدًا، فهمت أنه سيموت بعد أيام قليلة، لا سيما مع ضعف الإمكانات الطبية".