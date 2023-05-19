محادثات جدة تقترب من الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم في السودان

كشف مصدر موثوق لـ"إرم نيوز"، عن اقتراب إعلان وقف إطلاق نار دائم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محادثات جدة بوساطة أمريكية سعودية.

وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، اليوم الجمعة، إلى اقتراب موعد الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في السودان من خلال المفاوضات التي تجري بمدينة جدة السعودية.

ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يتم في غضون الساعات المقبلة، مضيفًا: "ربما ذلك يكون نهاية اليوم الجمعة أو غداً السبت".