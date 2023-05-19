محادثات جدة تقترب من الاتفاق على وقف إطلاق نار دائم في السودان
كشف مصدر موثوق لـ"إرم نيوز"، عن اقتراب إعلان وقف إطلاق نار دائم بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في محادثات جدة بوساطة أمريكية سعودية.
وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، اليوم الجمعة، إلى اقتراب موعد الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في السودان من خلال المفاوضات التي تجري بمدينة جدة السعودية.
ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يتم في غضون الساعات المقبلة، مضيفًا: "ربما ذلك يكون نهاية اليوم الجمعة أو غداً السبت".
وحصد القتال في السودان، الذي اندلع في منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أرواح 822 من المدنيين، وفرار أكثر من مليون شخص، كما تسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة والإقليم.
وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، قد وقعا بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين.
وحسب نص إعلان اتفاق جدة، أكد الطرفان على "الالتزام بسيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والاتفاق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات".
واتفقا على "السماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك".