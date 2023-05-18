مع استمرار الصراع.. أطفال السودان يدفعون ثمنا باهظا

بعد أن نجت لأسابيع من القتال الدائر في الخرطوم، تمكنت سناء محمود أخيرا في نقل أسرتها إلى بر الأمان في القاهرة، لكنها تقول إن ابنتها ما زالت تستيقظ أثناء الليل وهي تصرخ؛ بسبب ذكريات إطلاق النار والضربات الجوية في الحي السكني الذي كانت تقطنه في العاصمة السودانية.

وقالت سناء من ملجأ في القاهرة لاذت به مع ابنتيها: "شاهدوا بأعينهم الرصاص ينهم على بيتنا.. شاهدوا مناظر بشعة (..) لحد الآن بنتي تستيقظ من النوم ليليا وهي تصرخ قائلة: يريدون قتلنا".

وحكت سناء كيف كانت تهرع ابنتها إليها فزعا في الخرطوم كلما سمعت أصوات الطائرات الحربية وهي تحوم في السماء خوفا من أن يكونوا في خطر.