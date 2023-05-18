رغم اتفاق جدة.. استمرار استهداف الأطباء والناشطين في السودان

لا يزال الأطباء والنشطاء في السودان يعانون من الاستهداف، على الرغم من توقيع طرفي الصراع على إعلان مبادئ في جدة حول ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية.

وكان الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، قد وقعا بعد مفاوضات رعتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية على "إعلان جدة" الذي ينص على الالتزام بحماية المدنيين.

وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن القتال الدائر منذ منتصف أبريل الماضي، وتسبب في فرار أكثر من مليون شخص من منازلهم، يشهد استهدافاً لأطباء ونشطاء يحاولون توثيق الحرب الدائرة في البلاد.