ليبيا.. باتيلي يعيد إلى الواجهة ملف تشكيل حكومة موحدة

أعاد المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الواجهة، ملف تشكيل حكومة موحدة في مرحلة أولى ثم الذهاب نحو انتخابات، وهو أمر يعمل عليه البرلمان أيضًا؛ ما زاد التكهنات بفرص نجاح في هذا الخيار.

وقال باتيلي: إن "الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة. ليست حكومة غرب أو شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين".

وأضاف أن "القادة الليبيين في موقع المسؤولية يدركون أنهم فشلوا في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي".

وتباينت ردود فعل الفرقاء السياسيين في ليبيا إزاء هذه التصريحات، لكن اللافت كان تحركًا جديدًا من البرلمان ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد إصدار قرار بوقف تمويلها، رغم وجود حديث عن إمكانية دمج الحكومتين الحاليتين.

وتتنافس في ليبيا الآن حكومتان: واحدة في الشرق يرأسها أسامة حماد ومدعومة من البرلمان، والثانية في طرابلس يرأسها الدبيبة.