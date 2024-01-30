باتيلي يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا
دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، ممثلي المنطقة الشرقية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى تكثيف جهودهم بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
جاء ذلك خلال مشاورات أجراها باتيلي في مدينة بنغازي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن المنطقة الشرقية، وفق تغريدة نشرها على حسابه في منصة (إكس).
وقال باتيلي إنه "شدد خلال المشاورات على ضرورة قيام جميع القادة الليبيين بدعم المشاركة المتساوية لجميع الأقاليم في العمليات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بمستقبل البلاد".
وكان باتيلي استبق مشاوراته مع اللجنة باجتماعين منفصلين مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وبحث معهما المستجدات السياسية وحشد الدعم للاجتماع الخماسي المرتقب.
واللجنة "5+5" تضم خمسة أعضاء من المؤسسة العسكرية في غرب ليبيا، ومثلهم من الجيش الوطني الذي يقوده خليفة حفتر.
وتعقد اللجنة منذ أكثر من عامين حوارات داخل البلاد وخارجها لتوحيد الجيش تحت رعاية الأمم المتحدة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ويأتي الحوار العسكري مع حوار سياسي آخر تدعمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي؛ بهدف الوصول إلى إجراء انتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية المستمرة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي عام 2011.