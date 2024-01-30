باتيلي يدعو إلى تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في ليبيا

دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، ممثلي المنطقة الشرقية باللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، إلى تكثيف جهودهم بهدف التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مشاورات أجراها باتيلي في مدينة بنغازي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" عن المنطقة الشرقية، وفق تغريدة نشرها على حسابه في منصة (إكس).

وقال باتيلي إنه "شدد خلال المشاورات على ضرورة قيام جميع القادة الليبيين بدعم المشاركة المتساوية لجميع الأقاليم في العمليات السياسية والاقتصادية والأمنية المتعلقة بمستقبل البلاد".