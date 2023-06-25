أجهزة الأمن الإسرائيلية: ظاهرة اعتداءات المستوطنين في الضفة "إرهاب قومي"
في بيان مشترك للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، صدر اليوم السبت، اعتبرت أن ظاهرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية "إرهاب قومي"، وأكدت أنها ملزمة بالقضاء على هذه الظاهرة.
وصدر البيان المشترك من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي.
وأوضح البيان المشترك أن "قوات الأمن الإسرائيلية تعمل على فض أحداث العنف التي يتسبب بها المستوطنون، وسط تشكيل خطر على حياة الجنود وعناصر الشرطة الإسرائيلية"، وصرف قوات الأمن عن مهمتها الأساسية في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن "أحداث العنف هذه تؤدي إلى تصاعد "الإرهاب الفلسطيني"، وتلحق الضرر بإسرائيل والشرعية الدولية للأجهزة الأمنية في محاربة الإرهاب، على حد وصفها.
وحسب البيان المشترك، فإن "الجيش الإسرائيلي سيعزز من عناصره لمنع هذه الاعتداءات، وسينفذ اعتقالات واسعة، من ضمنها اعتقالات إدارية ضد المستوطنين الذين ينفذون اعتداءات عنيفة ومتطرفة على القرى الفلسطينية" في الضفة الغربية
وتشهد مناطق الضفة الغربية اعتداءات متواصلة ومتكررة من قبل المستوطنين الذين يسكنون المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.