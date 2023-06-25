أجهزة الأمن الإسرائيلية: ظاهرة اعتداءات المستوطنين في الضفة "إرهاب قومي"

في بيان مشترك للأجهزة الأمنية الإسرائيلية، صدر اليوم السبت، اعتبرت أن ظاهرة اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية "إرهاب قومي"، وأكدت أنها ملزمة بالقضاء على هذه الظاهرة.

وصدر البيان المشترك من قبل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومفتش عام الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي.