استمرار هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى الضفة الغربية

تشهد عدة قرى فلسطينية لليوم الخامس على التوالي هجمات عنيفة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، الذين يسكنون المستوطنات المقامة في الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان ومصادر فلسطينية بأن "المستوطنين ينتشرون على الطرقات الواصلة بين المدن الفلسطينية وقراها، ويهاجمون مركبات الفلسطينيين المارة بالحجارة والعصي، ويستخدمون أحياناً الأسلحة الأوتوماتيكية، كما يهاجمون منازل الفلسطينيين بأطراف القرى ويعتدون على الأهالي وحتى المساجد، بالإضافة إلى إشعال النيران في الأراضي الزراعية وحرق المنتجات والمحاصيل".