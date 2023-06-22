تقرير عبري: انعدام قوة الردع الإسرائيلية في الضفة قد يتمدد لغزة ولبنان
ذكر تقرير عبري أن انعدام قوة الردع الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد يتمدد إلى قطاع غزة ولبنان.
وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن حقيقة عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، مشاورات أمنية بعد الهجوم على مستوطنة "عيلي" ليس من قبيل الصدفة، ويهدف لمناقشة طارئة بغية اتخاذ قرارات عملية للتنفيذ التشغيلي في الميدان.
وأضاف: "سيحدد الوقت ما إذا كانت هناك إمكانية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية للعنف في شمال الضفة".
وبحسب الكاتب والمحلل السياسي في الصحيفة يؤاف ليمور، "أدى غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على بعض المناطق في الضفة إلى حالة من الفوضى على الأرض، وارتفاع حجم العمليات الإسرائيلية المضادة من قبل "الشاباك" والجيش الإسرائيلي".
فشل استخباراتي
وأشار ليمور إلى أن كل هذه الأمور ستؤدي في نهاية المطاف إلى قيام الجيش الإسرائيلي بعملية واسعة النطاق في شمال الضفة.
وتابع: يمكن أن يكون لهذه العملية معياران: الأول، هجوم غير عادي، والثاني تراكم معلومات استخباراتية عالية الجودة ومركزة من شأنها إحداث ضرر منهجي عميق للبنية التحتية للعنف.
وأوضح أنه يجب على الحكومة أن تقرر ما إذا كان هجوم مستوطنة "عيلي" يفي بالمعيار الأول، وحتى الليلة الماضية يبدو أن المعيار الثاني لم يتم الوفاء به بشكل كاف، وإلا لكانت إسرائيل قد شنت العملية المعنية منذ وقت طويل.
وقال إنه "من الممكن أن يأمر المستوى السياسي بذلك حتى مع وجود معلومات استخباراتية جزئية، ولكن في ظل وجود المخاطر، وحالة عدم وجود معلومات استخبارية كافية، قد تتعثر العملية، وقد ينتهي الأمر بقوات الجيش إلى البقاء لفترة طويلة في الميدان".
وخلص إلى أنه "قد تكون النتيجة غير كافية من حيث الإنجازات، والإشكالية من حيث الضرر، مثل النقد في العالمين الغربي والعربي، والضرر في الساحة الفلسطينية (ربما التشابك أيضا مع حماس في غزة، وحزب الله في الشمال)، والعديد من القتلى في الجانب الفلسطيني، وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي".