تقرير عبري: انعدام قوة الردع الإسرائيلية في الضفة قد يتمدد لغزة ولبنان

ذكر تقرير عبري أن انعدام قوة الردع الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة قد يتمدد إلى قطاع غزة ولبنان.

وقال التقرير، الذي نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، إن حقيقة عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، مشاورات أمنية بعد الهجوم على مستوطنة "عيلي" ليس من قبيل الصدفة، ويهدف لمناقشة طارئة بغية اتخاذ قرارات عملية للتنفيذ التشغيلي في الميدان.

وأضاف: "سيحدد الوقت ما إذا كانت هناك إمكانية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد البنية التحتية للعنف في شمال الضفة".

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي في الصحيفة يؤاف ليمور، "أدى غياب سيطرة السلطة الفلسطينية على بعض المناطق في الضفة إلى حالة من الفوضى على الأرض، وارتفاع حجم العمليات الإسرائيلية المضادة من قبل "الشاباك" والجيش الإسرائيلي".