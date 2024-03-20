إغلاق معبر "راس جدير" بين ليبيا وتونس بعد تجدد الاشتباكات المسلحة

أعلنت السلطات في كل من ليبيا وتونس، الثلاثاء، إغلاق معبر "راس جدير" الحدودي بين البلدين، بالكامل، من الجانبين، بعد تجدد الاشتباكات بين ميليشيات مسلحة في ليبيا.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إنه لم يعد بإمكان التونسيين العودة إلى بلادهم من ليبيا بسبب إغلاق المعبر، لتصبح العودة متاحة فقط عبر معبر "ذهيبة وازن".

وأفاد ناشطون بخروج المئات في مصراتة الليبية في تظاهرة ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في أعقاب صراع الميليشات المسلحة عند معبر "راس جدير".

من جهتها، حمَّلت بلدية زوارة رئاسة حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الداخلية مسؤولية الأحداث التي شهدها المعبر.