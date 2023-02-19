تقرير: اتفاق فلسطيني إسرائيلي لوقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق بوساطة أمريكية لوقف الإجراءات الأحادية بين الجانبين، بما يتضمن وقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، وتعليق إسرائيل مؤقتًا لبناء المستوطنات.

وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر سياسية، فإن "ضغوطًا شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدت لتوصل الطرفين إلى تفاهم يقضي بعدم تقدم الفلسطينيين للتصويت ضد المستوطنات في مجلس الأمن، غدًا، في المقابل، ستعلق إسرائيل مؤقتًا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات، وهدم المنازل".

وأضافت المصادر: "توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية، حيث سيعلق الطرفان الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر".