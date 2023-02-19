تقرير: اتفاق فلسطيني إسرائيلي لوقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق بوساطة أمريكية لوقف الإجراءات الأحادية بين الجانبين، بما يتضمن وقف التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي، وتعليق إسرائيل مؤقتًا لبناء المستوطنات.
وبحسب ما نقله موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر سياسية، فإن "ضغوطًا شديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدت لتوصل الطرفين إلى تفاهم يقضي بعدم تقدم الفلسطينيين للتصويت ضد المستوطنات في مجلس الأمن، غدًا، في المقابل، ستعلق إسرائيل مؤقتًا الترويج لمزيد من البناء في المستوطنات، وهدم المنازل".
وأضافت المصادر: "توصلت إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى تفاهم بشأن خفض التوترات في الضفة الغربية، حيث سيعلق الطرفان الإجراءات أحادية الجانب لبضعة أشهر".
وبحسب الموقع الإسرائيلي، فقد "مارس الأمريكيون ضغوطًا شديدة لدفع التفاهمات، بسبب الخوف الشديد من اندلاع تصعيد في شهر رمضان وعيد الفصح إذا استمرت التوترات الحالية".
وتابع الموقع: "يريد الأمريكيون منع التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان، حتى لا يُضطروا إلى استخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مقترح يعكس مواقفهم من قضية المستوطنات".
وأشار إلى أن "السلطة الفلسطينية ستكتفي خلال جلسة مجلس الأمن، غدًا الإثنين، بإعلان بيان رئاسي من قبل أعضاء مجلس الأمن، يكون أقل إلزامًا تجاه إسرائيل".
وأوضح الموقع أن "البيان الرئاسي الذي سيحظى بدعم أمريكي، سيدين البناء في المستوطنات، وكذلك الهجمات الأخيرة التي قُتل فيها إسرائيليون، وسيكون هذا أول بيان رئاسي يصدره مجلس الأمن حول القضية الإسرائيلية الفلسطينية منذ 7 سنوات" بحسب وصفه.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، تأكيده "التوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل والفلسطينيين تسمح بتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي حتى إشعار آخر".
وقال المسؤول الأمريكي: "أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكين محادثات هاتفية مع الجانبين في الأيام الأخيرة، وطرح أفكارًا ملموسة على الطاولة، كما أجرى مستشارو بلينكن محادثات مكثفة مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع آخرين" وفقًا للموقع.