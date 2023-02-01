مسؤول فلسطيني: قدمنا لبلينكن قائمة من المطالب للتهدئة مع إسرائيل

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قدم لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قائمة من المطالب للتهدئة وخفض التوتر الأمني مع إسرائيل.

وأنهى بلينكن، الثلاثاء زيارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين، كما التقى بالرئيس عباس، وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات لتهدئة التوتر الأمني.

وقال رباح، في حديث لـ "إرم نيوز"، إن "تلك المطالب تتمثل بوقف أي مشاريع استيطانية بالضفة الغربية، ووقف كل الإجراءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة، والضغط على الجيش الإسرائيلي لوقف اقتحاماته لمدن الضفة".

وأوضح رباح، أن "المطالب تشمل أيضاً تراجع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن قراراته العنصرية بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان الحقوق الكاملة للأسرى، إلى جانب وقف سياسة الاعتقال الإداري".