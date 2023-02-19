"عصيان مدني" فلسطيني بالقدس الشرقية ردًّا على عملية "السور الواقي 2"

أعلن الفلسطينيون، الأحد، الإضراب الشامل والعصيان المدني في عدد من البلدات والأحياء بالقدس الشرقية، وذلك ردًّا على العملية العسكرية التي أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بالمدينة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، فإن ذلك يأتي كخطوة أولى ضمن الخطوات التي دعت إليها القوى الإسلامية والوطنية والحراك الشبابي بالقدس، تنديدًا بالسياسات الإسرائيلية وبعملية "السور الواقي 2" التي أطلقها بن غفير.