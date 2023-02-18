"عصيان جماعي" للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

وأكمل: "هذا الوضع لا يمكن للأسرى القبول به أو التسليم فيه، خاصة وأن هناك إجراءات قاسية تنفذ بحقهم"، مستطرداً: "الأسرى في حالة اشتباك مستمر مع إدارة السجون، والأوضاع قابلة للانفجار بشكل أكبر وفي أي لحظة".

واتهم عبد ربه، إسرائيل بـ"انتهاك الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى وتحديداً اتفاقية جنيف"، قائلاً: "إسرائيل تحاول شيطنة الأسرى والتعامل معهم بأقسى الإجراءات، كما أنها تستهدف المحررين منهم بإجراءات خارج السجن".

واستكمل: "الحكومة الإسرائيلية تتنكر لجميع حقوق الأسرى، ورقعة العقوبات المفروضة عليهم تتسع يوماً بعد يوم"، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تغذية التوتر الأمني الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية منذ عدة أشهر.

ومنذ توليه منصبه الوزاري، أكد بن غفير، أنه "سيعمل على تغيير طبيعة حياة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، وأنه لن يسمح بحصولهم على ظروف أفضل من تلك الموجودة"، فيما حذرت تقارير عبرية من انفجار الأوضاع بالسجون.

خطوات مفتوحة

وفي سياق متصل، أكد بيان مشترك صادر عن نادر الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن "خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل".

وأوضح البيان، أن "هذه الخطوات ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون الإسرائيلية، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة ستبقى في حالة انعقاد دائم، وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا".