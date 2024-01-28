ليبيا.. لقاء مرتقب حول "الخطة الخماسية" في المغرب

يجري الفرقاء الليبيون، في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مشاورات لعقد جولة جديدة من المباحثات في المغرب.

وقال مصدر ليبي مسؤول إنه "من المتوقع أن يلتقي كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، ومحمد ثكاله، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في المغرب، خلال الأيام المقبلة، غير أنه لم يتم بعد تحديد موعد لهذا اللقاء إلى حدود اللحظة"، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأضاف المصدر أن "اللقاءات التي ستحتضنها المملكة المغربية تأتي في سياق محاولة تفعيل الخطة الخماسية التي جاء بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، محمد باتيلي، وتهدف جمع كل الفرقاء الليبيين إلى طاولة المفاوضات، بما يشمل كلا من مجلس النواب والمجلس الأعلى وحكومة عبد الحميد الدبيبة والمجلس الرئاسي، إضافة إلى خليفة حفتر".