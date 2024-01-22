هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تفاقم الضغط على الموانئ الأفريقية

حذّرت تقارير فرنسية من أن استمرار هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر يفاقم المخاوف والضغوط على الموانئ التجارية الأفريقية، وتحديدًا موانئ التزود بالوقود.

وأفاد تقرير لموقع "إذاعة فرنسا"، بأن العواقب بدأت تتفاقم في بعض الموانئ الأفريقية، موضحًا أن الزيادة في حركة المرور البحرية تؤدي إلى ازدحام في الموانئ، حيث تأتي السفن للتزود بالوقود الثقيل الضروري لتحركها.

وأشار التقرير أن الطلب على وقود السفن زاد في موانئ موريشيوس وجزر الكناري وجنوب أفريقيا، وارتفع سعر الهيدروكربون الذي تم تسليمه إلى كيب تاون بنسبة 15% أو ما يقارب 800 دولار للطن المتري.

وأوضح راج موهابير، مسؤول الأمن البحري في لجنة المحيط الهندي، أنه "لا توجد مشكلة في إغلاق الموانئ في الوقت الحالي، لكن الوضع قد يتدهور"، وفق تعبيره.