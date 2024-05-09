مواجهات بين "مكافحة الشغب" ومؤيدين لغزة في أمستردام (صور)
اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، الأربعاء، مع متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين، بينما كان عناصرها يتحركون لإزالة حواجز أقيمت داخل حرم الجامعة الرئيسية في أمستردام.
ويشهد حرم جامعة أمستردام منذ يوم الاثنين الماضي، اضطرابات بسبب الاحتجاجات التي نظمها مؤيدون لغزة.
وقرابة منتصف الليل (22,00 ت غ)، أعلنت الشرطة في منشور على منصة "إكس" أنها أوقفت 32 شخصاً بشبهة ارتكابهم "أعمال عنف وتدمير واعتداء وتحريض" في موقع الجامعة وفي شارع رئيسي وسط العاصمة الهولندية كان المتظاهرون قد أغلقوه بعد أن أخلتهم الشرطة بالقوة من الجامعة.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات محلية عشرات من عناصر شرطة مكافحة الشغب وهم يتبادلون الضربات بالهراوات مع مجموعة من المتظاهرين خلال إخلائهم منطقة أمام مبنى بينينغاستيوس في وسط مدينة أمستردام.
وبحسب الشرطة فقد عمد متظاهرون بعد أن تمّ إخلاؤهم بالقوة من الجامعة إلى إغلاق شارع روكين، الشريان الرئيسي في العاصمة، حيث اندلعت مواجهات بينهم وبين عناصرها.
وقالت الشرطة إنّ "متظاهرين ألقوا الأمونيا على شرطة مكافحة الشغب".
ويطالب طلاب جامعة أمستردام بقطع العلاقات مع إسرائيل بسبب حرب غزة مستلهمين تحركهم من التظاهرات المستمرة في الجامعات الأميركية.
وقالت شرطة أمستردام على منصة اكس أنّها نفّذت العملية "بتفويض من رئيس البلدية" بعد أن وجهت جامعة أمستردام اتهامات للمتظاهرين بينها زعزعة السلم وتدمير ممتلكات.
وأظهرت صور بثتها قناة "آيه تي 5" المحلية الشرطة وهي تعتقل عددا من المتظاهرين الذين بلغ عددهم بضع مئات.
وحاول متظاهر آخر إيقاف جرافة قبل القفز في قناة لتفادي محاولات الشرطة لاعتقاله.
وأظهرت الصور أيضا الشرطة وهي تحيط بمجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين بقوا في الحرم الجامعي قبل أن تفرقهم، بينما كانت جرافة تزيل المواد المستخدمة لإقامة الحواجز.
ولوح متظاهرون بلافتات كتب عليها "فلسطين حرة" وهتفوا "عار عليكم" في وجه الشرطة.
وتقول الشرطة إن المتظاهرين لم يكونوا طلابا فقط، بل انضم إليهم عناصر "غير تابعين للجامعة كانوا يسعون عمدا إلى الاشتباك مع الشرطة".
وأجرى ممثلو المتظاهرين وإدارة جامعة أمستردام محادثات الأربعاء، لكن المتظاهرين قالوا لهيئة الإذاعة العامة "أن أو أس" إن المناقشات لم تؤد إلى شيء.
وبدأت الاحتجاجات في الجامعة الاثنين وتم على إثرها اعتقال نحو 140 شخصا.
ومن المقرر أن يعقد مجلس مدينة أمستردام الجمعة مناقشة طارئة بشأن التظاهرات المستمرة.