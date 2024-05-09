مواجهات بين "مكافحة الشغب" ومؤيدين لغزة في أمستردام (صور)

اشتبكت شرطة مكافحة الشغب الهولندية، الأربعاء، مع متظاهرين متضامنين مع الفلسطينيين، بينما كان عناصرها يتحركون لإزالة حواجز أقيمت داخل حرم الجامعة الرئيسية في أمستردام.

ويشهد حرم جامعة أمستردام منذ يوم الاثنين الماضي، اضطرابات بسبب الاحتجاجات التي نظمها مؤيدون لغزة.

وقرابة منتصف الليل (22,00 ت غ)، أعلنت الشرطة في منشور على منصة "إكس" أنها أوقفت 32 شخصاً بشبهة ارتكابهم "أعمال عنف وتدمير واعتداء وتحريض" في موقع الجامعة وفي شارع رئيسي وسط العاصمة الهولندية كان المتظاهرون قد أغلقوه بعد أن أخلتهم الشرطة بالقوة من الجامعة.