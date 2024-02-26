من هم أبرز المرشحين لرئاسة حكومة التكنوقراط الفلسطينية؟

أثار إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تقديم استقالته من رئاسة الحكومة، التساؤلات عن المرشحين المحتملين لتولي المنصب، خاصة في ظل الحديث عن مباحثات لتشكيل حكومة تكنوقراط تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال اشتية، في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية: "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطيًا".

وأضاف اشتية: "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والأمنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس"، مبينًا أن حكومته عملت في ظروف معقدة.

ويرصد "إرم نيوز" أبرز أربعة مرشحين لتولي منصب الحكومة الذي بدا أنها ستكون حكومة تكنوقراط، عقب تقديم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية استقالته:

1. محمد مصطفى