الحكومة الفلسطينية تقدم استقالتها للرئيس محمود عباس

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الاثنين، إنه وضع استقالته تحت تصرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "أود أن أُبلغ المجلس الكريم، وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20 فبراير 2024، واليوم أتقدم بها خطيا".

وأضاف "يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية، والامنية، والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس".

وكان مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عبد الإله الأتيرة، أكد في وقت سابق لـ"إرم نيوز" أن الحكومة الفلسطينية التي يقودها محمد اشتية، ستقدم استقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، وذلك خلال اجتماعها الأسبوعي.

وتشهد الساحة الفلسطينية حراكاً سياسياً يسبق اجتماعات الفصائل الفلسطينية والمكونات السياسية المختلفة نهاية الشهر الجاري في العاصمة الروسية موسكو.