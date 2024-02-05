صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل الخطة الأمريكية للتسوية بين تل أبيب و"حزب الله"

عرض مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص، عاموس هوكشتاين، على الحكومة الإسرائيلية، أمس الأحد، بنود تسوية سياسية أمريكية، لحل الصراع مع ميليشيا حزب الله، وفق وسائل إعلام عبرية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الاثنين، إن التسوية تعد من ثمار المفاوضات بين واشنطن وباريس والحكومة اللبنانية في بيروت، فيما تضم الأخيرة ممثلين عن ميليشيا "حزب الله".

وتشمل المرحلة الأولى من التسوية وقف إطلاق النار والعمليات العدائية، على أن تنسحب الميليشيا اللبنانية شمالًا، على بعد 8 إلى 10 كيلومترات من الحدود. وبالتزامن مع ذلك يبدأ سكان المستوطنات النازحون في العودة.

وتتضمن هذه المرحلة، بحسب الصحيفة، انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" جنوبي لبنان على امتداد الحدود أكثر من الآن.

ترسيم الحدود البرية

وأفاد التقرير أنه في حال نجاح المرحلة، يدخل الطرفان مرحلة ثانية، والتي ستشهد مفاوضات سياسية لترسيم الحدود البرية، وفتح نقاش حول 13 نقطة خلافية بشأن الحدود، ووقتها تدرس واشنطن والمجتمع الدولي تقديم منح اقتصادية للدولة اللبنانية.

الصحيفة العبرية أكدت أن هوكشتاين حصل على الضوء الأخضر من البيت الأبيض لطرح التسوية على اللبنانيين، وسط بوادر قبولها في بيروت، غير أن المشكلة تكمن في غموض موقف "حزب الله" حتى الآن.