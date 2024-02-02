غالانت: لا وقف لإطلاق النار مع "حزب الله"
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعني وقفه شمالا مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.
وقال غالانت في كلمة مصورة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة): "إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة"، بحسب وكالة الأناضول.
وأضاف: "إذا كان حزب الله يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب (قطاع غزة)، فسوف نتوقف عن إطلاق النار عليه، فهو مخطئ تمامًا".
وتابع: "أقولها بصراحة، ما دام أننا لم نصل إلى وضع يمكن أن يعيش فيه سكان الشمال بأمان، فلن نوقف إطلاق النار هناك".
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترًا شديدًا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وزادت حدة التصعيد منذ أن أعلن "حزب الله"، يوم الإثنين الماضي، أن عناصره "استهدفوا تجمعا لجنود إسرائيليين خلف موقع جل العلام، بصاروخ فلق 1، وأصابوه إصابة مباشرة".