غالانت: لا وقف لإطلاق النار مع "حزب الله"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يعني وقفه شمالا مع ميليشيا حزب الله اللبنانية.

وقال غالانت في كلمة مصورة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" (خاصة): "إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في الشمال ضد حزب الله، حتى لو توقف إطلاق النار في قطاع غزة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأضاف: "إذا كان حزب الله يعتقد أنه عندما يكون هناك وقف لإطلاق النار في الجنوب (قطاع غزة)، فسوف نتوقف عن إطلاق النار عليه، فهو مخطئ تمامًا".