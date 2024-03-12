الانتخابات الجزائرية.. هل الطريق نحو الولاية الثانية سالكة أمام تبون؟

بدأ السباق إلى الانتخابات الرئاسية في الجزائر يحتدم مبكرا، بعد إعلان قيادية معارضة ترشحها؛ ما يثير تساؤلات حول فرص نجاح الرئيس عبد المجيد تبون في حشد أنصاره إلى عهدة ثانية.

وأعلنت القيادية المعارضة البارزة زبيدة عسول ترشحها للانتخابات الرئاسية، فيما لم يعلن تبون ترشحه بعد، لكن الأحزاب الموالية إلى السلطة تترقب إعلانه.

وتقود عسول حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، وهي أول امرأة تعلن عزمها المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الأشهر المقبلة.

وفي الأيام الماضية عدد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الموالي للسلطة مصطفى ياحي المكاسب الدبلوماسية التي حققتها الجزائر في عهدة تبون الأولى مشيدا "بعودة إلى واجهة الأحداث الدولية، ودفاعها عن القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن الدولي".