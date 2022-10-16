المستقلون يكتسحون انتخابات جزئية في الجزائر.. و"انتكاسة" للإخوان

اكتسح المستقلون انتخابات جزئية في الجزائر شملت منطقة القبائل، في استحقاق شهد في المقابل "انتكاسة" للأحزاب الإخوانية في البلاد، حسب أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات، يوم الأحد، إن "الاستحقاق الذي أجري في بعض بلديات محافظتي تيزي وزو وبجاية يوم أمس السبت، أفرز حصول القوائم المستقلة على 74 مقعدًا في المجالس الشعبية المعنية بهذه الانتخابات".

وتابعت السلطة أن "القوائم المستقلة حصلت على ما نسبته 82.22% من مجموع المقاعد".

وحل في المركز الثاني خلف المستقلين، حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصل على 7 مقاعد بنسبة 7.78%، بينما جاء حزب جبهة القوى الاشتراكي في المرتبة الثالثة بـ6 مقاعد بنسبة 6.66%، في حين غابت الأحزاب الإخوانية عن المراتب الأولى.

وجاءت هذه الانتخابات في إطار مساعي السلطات الجزائرية لتجديد المؤسسات بعد رحيل نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وتولي الرئيس عبدالمجيد تبون السلطة، حيث استهدف هذا الاستحقاق استكمال مسار 27 نوفمبر 2021.

وجرت الانتخابات البلدية بالجزائر في نوفمبر 2021، لكنها فشلت في المناطق المذكورة، بسبب رفض واسع لها من قبل السكان وبعض المكونات السياسية، وهو ما يشكل تحديًا للسلطات.

وافتتحت مكاتب التصويت في 6 بلديات في محافظتي بجاية وتيزي وزو، الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي من صباح أمس السبت، لاستقبال 57.650 ناخبًا مسجلًا للمشاركة في الانتخابات المحلية الجزئية لهذه البلديات.

واعتبر رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أن عملية الاقتراع "جرت في أجواء مثالية عبر جميع مكاتب الانتخابات المفتوحة أمام الناخبين في المحافظتين".