تحسبا لعودتها إلى غزة.. السلطة الفلسطينية تستعد بحزمة من الإصلاحات

أفادت قناة "كان 11" الإسرائيلية، الأربعاء، بأن خطة إصلاحات خاصة بالسلطة الفلسطينية تُعَد في الوقت الراهن، تحسبًا لنهاية الحرب على قطاع غزة.

وأضافت أن السلطة الفلسطينية في رام الله، تستعد لإجراء إصلاحات شاملة تحسبًا لليوم الذي سيعقب الحرب، سوف تطال أيضًا ملف المنح والرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات أشخاص نفّذوا عمليات ضد إسرائيل.

ضغط أمريكي

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على إسرائيل لقبول إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة، في وقت كانت تلك السلطة قد تسلّمته عقب تنفيذ خطة فك الارتباط، إبان حكومة أريئيل شارون، عام 2005، قبل أن تطردها حركة حماس عام 2007 ضمن حراك اتسم بالعنف المفرط.

ورفضت الحكومة الإسرائيلية أكثر من مرة الموافقة على عودة السلطة الفلسطينية، وأبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن بأن السلطة الفلسطينية بوضعها الراهن لا تصلح لإدارة القطاع، فيما يتمسّك التيار اليميني القومي بالحكومة بأن عودة السلطة تعني استبدال خطر حركة حماس بخطر آخر.