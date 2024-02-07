سوريا.. مقتل 3 من حزب الله بينهم قيادي بغارة إسرائيلية

بدورها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن إسرائيل قصفت محافظة حمص بالصواريخ، ويبدو أن الهجوم استهدف عدة مقرات صغيرة وقاعدة جوية في المنطقة.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 4 أشخاص قتلوا بغارات جوية إسرائيلية على مدينة حمص السورية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن مدنيين اثنين كانا من بين القتلى بالغارة الجوية الإسرائيلية، وتم تدمير مبنى تعرض للهجوم في حمص بالكامل.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل هاجمت عددًا من الأهداف في حمص ومحيط هذه المدينة غربي سوريا؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.

ولم تعلن السلطات السورية العدد الدقيق للقتلى والجرحى.