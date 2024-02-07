سوريا.. مقتل 3 من حزب الله بينهم قيادي بغارة إسرائيلية
أفاد موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني، بمقتل قيادي بارز في ميليشيا حزب الله اللبناني واثنين من مرافقيه جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة حمص السورية.
ونقل الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة قولها، إن "إسرائيل استهدفت في هجوم الليلة الماضية، قواعد للحرس الثوري الإيراني في حي الخضراء بحمص السورية، كما أصابت شظايا ضاحية القصير جنوب غرب حمص؛ ما أدى إلى نشوب حريق في المنطقة".
وأضافت المصادر، أن "هذا الهجوم أدى إلى مقتل قائد المنطقة الوسطى في حمص المحسوب على حزب الله اللبناني واثنين من مرافقيه في شارع الحمراء بالمدينة المستهدفة"، دون أن تكشف عن هوية المسؤول، كما لم يؤكد الحزب هذه المعلومات.
بدورها، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، أن إسرائيل قصفت محافظة حمص بالصواريخ، ويبدو أن الهجوم استهدف عدة مقرات صغيرة وقاعدة جوية في المنطقة.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 4 أشخاص قتلوا بغارات جوية إسرائيلية على مدينة حمص السورية.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن مدنيين اثنين كانا من بين القتلى بالغارة الجوية الإسرائيلية، وتم تدمير مبنى تعرض للهجوم في حمص بالكامل.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل هاجمت عددًا من الأهداف في حمص ومحيط هذه المدينة غربي سوريا؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين.
ولم تعلن السلطات السورية العدد الدقيق للقتلى والجرحى.