موريتانيا تناشد العالم لتوفير 12.3 مليون دولار لدعم خطتها للاجئين

ناشدت موريتانيا المجموعة الدولية بتوفير ما لا يقل عن 12.3 مليون دولار أمريكي لدعم خطتها للطوارئ للتخفيف من أوضاع اللاجئين خصوصا الماليين المقيمين على أراضيها والذين تضاعفوا بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي.

واستعرض وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبدالسلام ولد محمد صالح، خلال اجتماع دولي بنواكشوط خصص لاستعراض خطة بلاده لتغطية حاجيات الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم، والمياه الصالحة للشرب، وفق ما نقلت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة.