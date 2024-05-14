بعد حرب غزة.. بايدن يعمل على "وضع إقليمي" يضمن أمن إسرائيل

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الاثنين، أن الرئيس جو بايدن يعمل على التوصل في نهاية حرب غزة إلى وضع إقليمي "يضمن أمن إسرائيل".

وشدّد المسؤول الأمريكي على أن "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل راسخ، لكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود خلافات مع الحكومة الإسرائيلية"، حسب قوله.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي، إن "خطة بايدن تتضمن أيضاً تمهيد الطريق لمستقبل يكفل للشعب الفلسطيني الكرامة والأمن بدلاً من رؤية إسرائيل غارقة في حملة حرب عصابات لا تنتهي".

وأكد أن واشنطن لا تعتبر أن إسرائيل ترتكب "إبادة" في قطاع غزة لكنّها تدعو تل أبيب إلى "بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين" الفلسطينيين.

وقال: "نعتقد أنّ إسرائيل بإمكانها ويتعيّن عليها أن تبذل مزيداً من الجهد لحماية المدنيين الأبرياء. لا نعتقد أنّ ما يحصل في غزة هو إبادة".

وجدّد سوليفان التأكيد على أنّ الإدارة الأمريكية تعتبر "أنه سيكون خطأ شنّ عملية عسكرية كبرى في قلب رفح من شأنها أن تعرّض للخطر عدداً هائلاً من المدنيين من دون أيّ مكسب استراتيجي واضح".