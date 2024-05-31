محللون: إسرائيل تلجأ لإستراتيجية "السيطرة النارية" في رفح

يتبع الجيش الإسرائيلي إستراتيجية عسكرية جديدة خلال عمليته البرية في مدينة رفح؛ بهدف تقليل الاحتكاك مع المسلحين الفلسطينيين، خلافاً لبقية مناطق القطاع التي كان يتوغل فيها برياً بشكل متسارع.

ويُلاحظ اعتماد الجيش الإسرائيلي على استخدام إستراتيجية السيطرة النارية في رفح بدلاً من التقدم البري نحو عمق المدينة، ويكتفي بالتحرك بآلياته العسكرية في المناطق المفتوحة، وبشكل خاص في محور فيلادلفيا الذي يفصل القطاع عن الأراضي المصرية.

ومن خلال الأحزمة النارية والقصف المكثف، واستخدام طائرات "كواد كابتر" المسيّرة تمكّن هذه الإستراتيجية الجيش الإسرائيلي من تقليل الاحتكاك مع المسلحين الفلسطينيين، وهو ما يسهّل أي خطط للتحرك البري للقوات.

كما اعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي خلال عمليته في رفح على الروبوت العسكري، الذي ينفذ عمليات نوعية في عمق المدينة، بدلاً من تحرك قوات الجيش، ما يقلل من الخسائر البشرية في صفوف القوات الإسرائيلية، وتم رصد استخدام الجيش الإسرائيلي لدبابة روبوت قبل اقتحامه عدداً من المناطق.