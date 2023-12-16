تونس.. شبهات فساد تعطل تصفية "إرث بن علي"

يثير توقيف المدير السابق لشركة "الكرامة" القابضة الحكومية، المسؤولة عن التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة، مسألة سوء إدارة الشركات السابقة التابعة لمقربين من نظام بن علي، رغم مرور 13 سنة على سقوطه.

وأصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق عادل جرار الذي قد يواجه عقوبة السجن لثلاثين عاما؛ بسبب ما اعتبرته النيابة العامة فسادا وسوء تصرف في الشركات المصادرة بعد الثورة.

وفي 11 ديسمبر، صدر أمر بحبسه بتهمة استغلال منصبه للحصول على منفعة غير مبررة (المادة 96 من قانون العقوبات)، و"التصرف بشكل غير لائق في الأموال العامة أو الخاصة" (المادة 99).

ولم تحدد المحكمة الابتدائية بتونس تفاصيل القضية.

وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك"، إنّ النيابة العامة تحركت بعد تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقاء مع وزيرة العدل بأن مسؤولين في الشركة القابضة اختلسوا أموالا من بيع الممتلكات المصادرة، دون أن يقدم اسما أو دليلا، وفق قوله.