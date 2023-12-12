تونس.. فساد بشركة إدارة أملاك "عائلة بن علي" بعد الثورة

أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، مذكرتَي توقيف بحقِّ موظَّفَين حكوميَّين سابقَين، بشركة "الكرامة القابضة" التي تولّت إدارة أملاك عائلة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، بعد ثورة يناير 2011، بقضايا فساد.

وقال مصدر قضائي، إنّ قاضي التحقيق الأوّل بالمحكمة الابتدائية في تونس، أصدر مذكرتَي إيداع بالسجن ضد المدير العام السابق لشركة "الكرامة القابضة" وموظّف متقاعد من رئاسة الحكومة، على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري في إدارة وتسيير ملف الأملاك المصادرة.

وأوضح المصدر أنّه تمّ الاحتفاظ بالمدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة وخبير محاسب، مع إحالة سبعة آخرين مشتبه فيهم على أنظار القضاء في إطار التحقيقات المتعلقة بشبهات الفساد المالي والإداري في إدارة وتسيير ملف أملاك مصادرة.

وتحقق النيابة العامة التونسية في شبهات فساد في شركة "الكرامة القابضة" التي أوكلت لها مهام التصرف في أملاك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 2011.