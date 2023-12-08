تونس.. ترقب لإعادة إحياء المحكمة الدستورية المعطلة منذ رحيل بن علي

أثارت مصادقة البرلمان التونسي على ميزانية المحكمة الدستورية، تساؤلات وتكهنات واسعة حول إمكانية إحيائها، بعد أن تعطل تشكيلها منذ انتفاضة الـ14 من شهر يناير/كانون الأول 2011، التي أفضت إلى سقوط نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وبعد نجاح الاستفتاء على الدستور في الـ25 من شهر يوليو/تموز 2022، عادت المطالبات للرئيس التونسي قيس سعيد بتركيز هذه المحكمة، التي ستكون أعلى هيئة قضائية رقابية في البلاد.

تأثير كبير

وقالت النائبة في البرلمان التونسي فاطمة المسدي إن "المصادقة على الميزانية تعني توجها نحو تركيز المحكمة الدستورية في انتظار أن يتم رصد اعتمادات مالية لها بعد تركيزها وهي اعتمادات قد تضعها الحكومة في قانون المالية التكميلي".